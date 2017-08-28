НАПК не нашло признаков незаконного обогащения в декларациях Порошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не выявило конфликта интересов и признаков незаконного обогащения и установило достоверность задекларированных сведений. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

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По данным ведомства, Порошенко при составлении и представлении деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, выполнил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции».

«По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не выявлены конфликт интересов и признаки незаконного обогащения», - говорится в сообщении.

В Агентстве отмечают, что при осуществлении полной проверки деклараций НАПК использовало информацию, полученную из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

Кроме того, ведомство использовало данные Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, а также информацию, полученную на запросы от государственных органов.

НАПК отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г.Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекту декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.