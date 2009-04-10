Нацбанк информирует о банках с временной администрацией

Інформація НБУ щодо стану здійснення тимчасової адміністрації у банках України станом на 06.04.2009

1. ТОВ „Укрпромбанк”.

Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2009 №19/БТ «Про призначення тимчасової адміністрації у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 21.01.2009 до 21.07.2009, тимчасовий адміністратор банку - незалежний експерт Майданюк Олександр Георгійович, який працює за адресою: м. Київ, 01133, бульвар Лесі Українки, 26, телефони: (044)537-47-10, 8-800-500-23-50.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки через касу або банкомат – до 1000 грн. на добу на одного клієнта, оплата товарів через торгівельні термінали – 5000,00 грн. на добу, виплата готівкових коштів за основними і додатковими картками до пенсійних рахунків 500,00 грн. на добу.

Організовано роботу з вкладниками банку, у тому числі особисті прийоми. З клієнтами підписується меморандум про зобов’язання банком здійснювати платежі в межах надходжень на поточний рахунок клієнта та +3% від платежів цього клієнта, які обліковуються на позабалансовому рахунку.

У ТОВ „Укрпромбанк” створено Комітет щодо розгляду заяв про повернення депозитів у скрутних обставинах, який приймає рішення про видачу депозитів у випадках смерті близьких родичів, наявності хвороби, що потребує хірургічного втручання або невідкладного медичного втручання.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку. З метою скорочення загальноадміністративних витрат банку проводиться скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень.

2. АКБ „Національний кредит”.

Постанова Правління Національного банку України від 19.12.2008 №439 «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному банку «Національний кредит» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 19.12.2008 до 18.06.2009, тимчасовий адміністратор банку – незалежний експерт Патрушев Євгеній Михайлович, який працює за адресою: м. Київ, 04053, вул. Тургенєвська, 52/58, телефон: (044)486-16-70.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог клієнтів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Організовано роботу з вкладниками банку, у тому числі особисті прийоми. В АКБ „Національний кредит” згідно наказу тимчасового адміністратора створено Комітет з питань виконання зобов’язань в умовах кризи ліквідності. Цим Комітетом приймаються рішення щодо здійснення виплат клієнтам банку у скрутних ситуаціях (смерть близьких родичів або хвороба вкладника).

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку. Проводиться скорочення витрат банку в основному за рахунок скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень.

3. ВАТ КБ „Причорномор’я”.

Постанова Правління Національного банку України від 30.01.2009 №37 «Про призначення тимчасової адміністрації в Відкритому акціонерному товаристві «Комерційний банк «Причорномор’я» (м. Дніпропетровськ)» строком на 6 місяців, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 02.02.2009 до 02.08.2009, тимчасовий адміністратор банку - незалежний експерт Шевцов Юрій Олександрович, який працює за адресою: м. Дніпропетровськ, 49005, проспект Гагаріна, 33.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Організовано роботу з вкладниками банку, у тому числі особисті прийоми. У ВАТ КБ „Причорномор’я" заяви клієнтів щодо життєво необхідних, соціальних виплат у разі форс-мажорних випадків розглядаються особисто тимчасовим адміністратором банку.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Крім того, проводиться скорочення витрат банку за рахунок зменшення загально адміністративних витрат, скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень банку у зв’язку з закриттям відділень банку.

4. АКБ «Київ».

Постанова Правління Національного банку України від 09.02.2009 №53 «Про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному банку «Київ» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 09.02.2009 до 09.08.2009. Постановою Правління Національного банку України від 23.03.09 №161 призначено тимчасового адміністратора - незалежного експерта Мироненка Віктора Петровича який працює за адресою: м.Київ, 01030, вул. Б.Хмельницького,16-22, контактні телефони: (044) 270-58-67, (044) 235-09-21, 206-51-82.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки через касу або банкомат – до 500 грн. на добу на одного клієнта.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Проводиться робота зі скаргами вкладників банку, на які письмово та на особистому прийомі надаються відповіді та вирішуються питання щодо виплат коштів клієнтів, які знаходяться у скрутних ситуаціях.

5. ВАТ КБ «Надра».

Постанова Правління Національного банку України від 10.02.2009 №59 «Про призначення тимчасової адміністрації в Відкритому акціонерному товаристві комерційному банку «Надра» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 10.02.2009 до 10.08.2009, тимчасовий адміністратор банку - незалежний експерт Жуковська Валентина Борисівна, яка працює за адресою: м. Київ, 01030, вул. Артема,15, контактний телефони: 8-800-300-0-700, 481-09-53, 459-37-00.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки через касу або банкомат – до 1000 грн. на добу на одного клієнта.

Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того, фізичні особи можуть сплачувати свої кредити за рахунок коштів на поточному рахунку. Прийом комунальних платежів для клієнтів банку проводиться без стягнення комісії за їх обробку.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

У ВАТ КБ «Надра» із числа кваліфікованих працівників банку створено Комітет по розгляду скарг клієнтів. На щотижневих засіданнях Комітету в першу чергу розглядаються заяви клієнтів щодо життєво необхідних, соціальних виплат, від виконання яких залежить життя або здоров’я вкладників банку.

Крім того, проводиться скорочення витрат банку за рахунок зменшення загально адміністративних витрат, скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень банку у зв’язку з закриттям відділень банку.

6. ТОВ „Західінкомбанк”.

Постанова Правління Національного банку України від 12.02.2009 №68 «Про призначення тимчасової адміністрації в Товаристві з обмеженою відповідальністю – комерційний банк «Західінкомбанк» (м. Луцьк)» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 13.02.2009 до 12.08.2009, тимчасовий адміністратор банку – Малютіна Валентина Аркадіївна, яка працює за адресою: м. Луцьк, 43005, просп. Перемоги, 15, контактний телефони: (0332) 78-02-52.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Проводиться робота зі скаргами вкладників банку, на які письмово та на особистому прийомі надаються відповіді.

Крім того, проводиться скорочення загально адміністративних витрат банку за рахунок скорочення чисельності працівників, закриттю відділень банку та зменшення витрат на оренду приміщень.

7. АКБ «Одеса-Банк».

Постанова Правління Національного банку України від 19.02.2009 №81 «Про призначення тимчасової адміністрації у закритому акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Одеса-Банк» строком на 1 рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 23.02.2009 до 22.08.2009, тимчасовий адміністратор банку - фізична особа-незалежний експерт Зотєєва Людмила Стефанівна, яка працює за адресою: м. Одеса, 65029, вул. Князівська, 32, контактний телефони: 305-179.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із працівників банку створено робочу групу, що проводить роботу зі скаргами вкладників банку, на які надаються відповіді як письмово так і на особистому прийомі.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Крім того, проводиться скорочення витрат банку за рахунок скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень.

8. АКБ «Трансбанк».

Постанова Правління Національного банку України від 28.02.2009 №97 «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному банку «Трансбанк» строком на 1 рік (з 02.03.2009 до 01.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 02.03.2009 до 01.09.2009, тимчасовий адміністратор банку - фізична особа-незалежний експерт Бердій Михайло Григорович, який працює за адресою: м. Київ, 03150, вул. Фізкультури,9, контактний телефони: (044) 287-51-29.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки – до 300 грн. на добу на одного клієнта та в цілому 150 тис.грн. в день.

Проводиться робота зі скаргами вкладників банку, на які письмово та на особистому прийомі надаються відповіді.

У АКБ «Трансбанк» створено Комітет щодо розгляду заяв про повернення депозитів у скрутних обставинах, які приймають рішення про видачу депозитів у випадках смерті близьких родичів, наявності хвороби, що потребує хірургічного втручання або невідкладного медичного втручання.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Крім того, проводиться скорочення витрат банку за рахунок скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень у зв’язку з закриттям відділень банку.

9. ВАТ «БІГ Енергія».

Постанова Правління Національного банку України від 13.03.2009 №134 «Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві «БІГ Енергія» строком на 1 рік (з 16.03.2009 до 15.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, тимчасовий адміністратор банку - фізична особа-незалежний експерт Клименко Володимир Олександрович, який працює за адресою: м. Київ, 01032, вул. Комінтерну, 15, телефон: (044) 246-59-42.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки через касу або банкомат – до 500 грн. на добу на одного клієнта.

Проводиться робота зі скаргами вкладників банку, на які письмово та на особистому прийомі надаються відповіді. У ВАТ Банк «БІГ Енергія» заяви клієнтів щодо життєво необхідних, соціальних виплат у разі скрутних обставин розглядаються особисто тимчасовим адміністратором банку.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

Крім того, проводиться скорочення витрат банку за рахунок скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень банку у зв’язку з закриттям філій та відділень банку.

10. ВАТ «РОДОВІД БАНК».

Постанова Правління Національного банку України від 13.03.2009 №138 «Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві «РОДОВІД БАНК» (із змінами внесеними постановою НБУ від 18.03.2009 №142) строком на 1 рік (з 16.03.2009 до 15.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, тимчасовий адміністратор банку - фізична особа-незалежний експерт Кравець Віктор Михайлович, який працює за адресою: м. Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 17, телефон: 200-20-02, 8-800-50-8888-0.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проводиться робота зі скаргами вкладників банку, на які письмово та на особистому прийомі надаються відповіді.

Крім того, в ВАТ «РОДОВІД БАНК» встановлена окрема процедура видачі депозитів у наступних випадках: смерть близьких родичів, наявність хвороби, що потребує хірургічного втручання або невідкладного медичного втручання.

Враховуючи недостатність коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу готівки за пенсійними рахунками через касу або банкомат – до 500 грн. на добу на одного клієнта.

Тимчасовим адміністратором здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку. Тимчасовим адміністраторам банку запропоновано боржникам банку спеціальні курсові пропозиції при достроковому погашення кредитної заборгованості (як повному, так і частковому) із можливістю подальшої конвертації залишку заборгованості в національну валюту.

Також, проводиться скорочення витрат банку за рахунок скорочення чисельності працівників та зменшення витрат на оренду приміщень банку у зв’язку з закриттям філіалів та відділень банку.

11. АБ «Банк регіонального розвитку».

Постанова Правління Національного банку України від 23.03.2009 №138 «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному банку «Банк регіонального розвитку» строком на 1 рік (з 24.03.2009 до 24.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 24.03.2009 до 23.09.2009, тимчасовий адміністратор банку - фізична особа-незалежний експерт Яцура Андрій Семенович, який працює за адресою: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8А, телефон: 494-23-23.

Всі платежі здійснюються в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку та з дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, виплата заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах. Вкладникам банку пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які розповсюджується гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У зв’язку з недостатністю коштів на кореспондентському рахунку та в касі банку діють ліміти на видачу депозитних вкладів строк яких закінчився після введення тимчасової адміністрації - до 20 000 грн. або 1 тис. дол. США за одним депозитним вкладом.

Тимчасовим адміністратором проводиться претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банку.

(Подається мовою оригіналу. Джерело - офіційний сайт НБУ )