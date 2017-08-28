Гривня после выходных укрепилась к доллару, но снизилась к евро

В понедельник, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,49/25,51 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,41/30,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5240 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 110 сделок на сумму 55,44 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,56/25,59 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,14/30,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 грн/рубль.