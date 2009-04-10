Власть не защищает права вкладчиков

Председатель объединения граждан “Защита обманутых вкладчиков” Михаил БРОДСКИЙ выражает обеспокоенность бездеятельностью власти в сфере защиты прав вкладчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.БРОДСКОГО, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«В нашем государстве готовится проект под названием “Очередной Сбербанк СССР”. Только в 91-м году из “Сбербанка” активы вывела Россия, а сегодня это сделают владельцы банков. А результат будет один: вкладчики останутся один на один с финансовыми учреждениями, у которых не будет денег. Это очень удобная для владельцев банков схема: перевести свои долги на государство”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, в этом случае вкладчики будут требовать денег не от конкретных банков, а от государства, которое, в конечном счете, никому ничего не вернет.

М.БРОДСКИЙ считает, что нельзя допустить коррупции чиновников, ответственных за борьбу с финансовым кризисом. “Банки, используя свои связи и деньги, решают вопрос о назначении на должности так называемых управляющих представителей от государства - карманных менеджеров, которые помогают им выводить активы за границу, выдавать фиктивные кредиты. Кто-то из вас слышал, чтобы хотя бы один из олигархов - владельцев проблемных банков, продал собственный самолет, вертолет, автомобиль “Майбах” или дачу на Гавайях, и вернул средства вкладчикам?”, - поинтересовался он.

М.БРОДСКИЙ уверен, что вкладчики должны контролировать процесс назначения всех этих управляющих, контролировать процесс так называемой рекапитализации банков за счет бюджетных средств, поскольку в действительности, кроме тех трех-пяти банков, которые нашли подходы к правительству и Нацбанку, есть еще много финучреждений, которые также нуждаются в помощи.

По его мнению, переход банков в собственность государства - это последний из инструментов спасения финансовой системы. “А в первую очередь, что нужно было сделать, - провести аудит активов, которые являются личной собственностью владельцев банков: если их реализовать, можно было бы решить многие проблемы”, - считает председатель объединения “Защита обманутых вкладчиков”.

М.БРОДСКИЙ напомнил, что в большинстве стран мира центральные банки пошли на снижение ставки рефинансирования. “На сегодняшний день во многих странах она не превышает 1%. Вместо этого Нацбанк Украины выдает банкам средства на рефинансирование под 16% годовых. А под сколько же процентов коммерческие банки должны выдавать кредиты клиентам? Разве не понятно, что кредиты, взятые под 25-30%, уже никто не будет возвращать? А, однако, Нацбанк продолжает эту политику. То есть, в сущности, выданные, рефинансированные кредиты Нацбанка не будут возвращены никогда. Эти средства просто превращаются в валюту и выводятся в офшорные зоны. То есть, самая главная проблема нашего государства, что в нем господствует кризис власти. Власти, у которой нет идей, как защитить людей”, - объяснил М.БРОДСКИЙ.