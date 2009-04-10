Минобороны просит Кабмин увеличить финансирование армии
На 8,8 млрд. грн.
Министерство обороны Украины при пересмотре Госбюджета на 2009 год просит Кабинет министров увеличить финансирование армии на 8,8 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте финансов Министерства обороны Украины.
Чтобы не допустить "развала Вооруженных сил и обеспечить поддержание боевой готовности войск и защиты важных государственных объектов, Минобороны предлагает поручить Кабмину при уточнении показателей Государственного бюджета Украины на 2009 год предусмотреть для армии увеличение расходов по общему фонду государственного бюджета в сумме 8 млрд. 871,5 млн. грн.», - констатируют военные финансисты.
***Подробнее о проблемах с финансированием украинских Вооруженных Сил читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье "Военный бюджет-2009: армия в шаге от развала" (http://economics.unian.net/rus/detail/9163).).
Справка УНИАН. На сегодня общая сумма военного бюджета-2009 составляет 11 млрд. 650,1 млн. грн. Бюджет-2009 для ВСУ фактически в 1,3 раза меньше бюджета 2008 года, и составляет 1,12 % ВВП, или 36,1% полной потребности армии (32,4 млрд. грн.). Хотя Законом “Об обороне Украины” (ст. 2) определено финансирование оборонных нужд на уровне 3% ВВП.