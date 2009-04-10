Минобороны просит Кабмин увеличить финансирование армии

Министерство обороны Украины при пересмотре Госбюджета на 2009 год просит Кабинет министров увеличить финансирование армии на 8,8 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте финансов Министерства обороны Украины.

Чтобы не допустить "развала Вооруженных сил и обеспечить поддержание боевой готовности войск и защиты важных государственных объектов, Минобороны предлагает поручить Кабмину при уточнении показателей Государственного бюджета Украины на 2009 год предусмотреть для армии увеличение расходов по общему фонду государственного бюджета в сумме 8 млрд. 871,5 млн. грн.», - констатируют военные финансисты.

***Подробнее о проблемах с финансированием украинских Вооруженных Сил читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье "Военный бюджет-2009: армия в шаге от развала" (http://economics.unian.net/rus/detail/9163).).

Справка УНИАН. На сегодня общая сумма военного бюджета-2009 составляет 11 млрд. 650,1 млн. грн. Бюджет-2009 для ВСУ фактически в 1,3 раза меньше бюджета 2008 года, и составляет 1,12 % ВВП, или 36,1% полной потребности армии (32,4 млрд. грн.). Хотя Законом “Об обороне Украины” (ст. 2) определено финансирование оборонных нужд на уровне 3% ВВП.