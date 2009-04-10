Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0175/8,0850, к 12:00 цены снизились 8,0100/8,0300. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений 8,0055/8,0265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Национальный банк Украины вышел на рынок (на аукционе – УНИАН) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2365/0,2400, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2385. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2372/0,2384. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5600 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3090/1,3170. В связи с празднованием в Европе Католической Страстной пятницы, этим торги по евро были возможны только валютированием ТОМ. Так, рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5780, к закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,5170/10,5440.