"Брокбизнесбанк" намерен увеличить уставный капитал

АБ "Брокбизнесбанк" (г. Киев) намерен увеличить уставный капитал на 63 млн. грн. - до 1,928 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно предоставленной информации, увеличение планируется провести за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости акции с 10,36 грн. до 10,71 грн. (уставный капитал распределен на 180 млн. акций).

Вопрос об увеличении уставного капитала будет рассмотрен на собрании акционеров, проведение которого запланировано на 25 мая т.г.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году.

На 1 января 2009 года чистые активы банка составляли 14,057 млрд. грн., кредитный портфель - 12,917 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 864,8 млн. грн.

Прибыль банка за 2008 год составила 70 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2008 г. основными акционерами банка являлись Сергей БУРЯК (на сегодня является председателем Государственной налоговой администрации Украины) - прямое участие 48,3230%, опосредованное - 46,9931%; Александр БУРЯК - прямое участие - 46,9931%, опосредованное - 48,3230%.