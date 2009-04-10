Казахстанский «БТА Банк» остается собственником 49,9% украинского

Доля казахстанского АО "БТА Банк" в капитале ОАО "БТА Банк" (Украина) остается без изменений - в размере 49,9% акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского банка, полученного в ответ на запрос УНИАН.

Как сообщалось, сегодня в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в уставном капитале своего украинского дочернего банка ОАО «БТА Банк» (г. Киев) с 49,9883% до 9,9975% акций.

В материнском банке утверждают, что операции с акциями украинского кредитно-финансового учреждения были проведены «без ведома или согласия владельца на основании сделок, являющихся ничтожными и не порождающими прав и обязанностей для сторон сделки».

Пресс-служба банка, со ссылкой на председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Армана ДУНАЕВА сообщает, что казахстанская сторона, в связи с возникшей ситуацией, обратилась в Генеральную прокуратуру Казахстана и Генеральную прокуратуру Украины.

В украинском «БТА Банке» на запрос УНИАН по поводу изменения структуры акционеров пообещали ответить в понедельник.

Справка УНИАН. АО «БТА Банк» является крупнейшим банком Казахстана. 75,1% акций банка владеет АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" (Казахстан), который, в свою очередь, на 100% принадлежит правительству Республики Казахстан.

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.