Украинцам напомнили, что уже сегодня можно воспользоваться накопительным уровнем пенсионного обеспечения

Украинцы уже сегодня могут воспользоваться накопительным уровнем пенсионного обеспечения, сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир на одном из телеканалов.

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По его словам, действующее законодательство предусматривает три уровня пенсионного обеспечения: солидарный, обязательный и добровольный накопительный. На сегодня реально работают первый и третий уровни, то есть уже сейчас граждане могут получать пенсию из двух источников - солидарной системы и добровольной накопительной.

"Согласно действующему законодательству каждый гражданин может выбрать пенсионный фонд и делать сбережения. Кроме того, в будущем будет реализован обязательный накопительный уровень, который позволит диверсифицировать источники пенсионного обеспечения людей и увеличит размер пенсионных выплат ", - сказал Шамбир.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер министр Павел Розенко сообщал, что накопительная пенсионная система начнет действовать уже с 1 января 2019 года.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец, который моложе 35 лет, будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет.