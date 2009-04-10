Зарубежные акционеры помогут стабилизации Банка "Надра"

Временный администратор Банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ не исключает, что зарубежные миноритарные акционеры могут содействовать стабилизации ситуации в банке.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в пятницу она заявила, что речь идет о шведском фонде East Capital (владеет 6,61% акций банка). В частности, В.ЖУКОВСКАЯ сказала: «Они заинтересованы сохранить инвестиции в Банке «Надра». Мы встречались с ними, они планируют быть акционерами и поддерживать возрождение Банка «Надра».

Кроме того, по словам временного администратора, британская компания Silk Route, которая владеет около 2% украинского финансового учреждения, тоже «занимается вопросами поддержания свей инвестиции в Банк «Надра».

В.ЖУКОВСКАЯ также отметила, что вопрос вхождения в капитал Банка «Надра» Group DF, собственником которой является Дмитрий ФИРТАШ, на сегодня для этой компании «скорее всего, является не актуальным».

Временный администратор сообщила, что для работы по реструктуризации внешних обязательств Банка «Надра» приглашены Банк «Родшильд», аудиторская компания «Ерст енд Янг», юридическая компания «Саланс».

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация Национального банка Украины.