Обучение экономии. Новые правила для получения субсидий

Кабинет министров изменил правила предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. Главная поправка - заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода. Должникам на сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов (на сегодня - 340 гривен), субсидию на следующий период не продлят. Нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

Изменены и социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков, что, в свою очередь, уменьшит суммы субсидий: при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма ранее составляла 4,4 кубометра на одного человека в месяц, теперь – 3,3 кубометра; при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма составляла 7,1 кубометра на одного человека в месяц, отныне - 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газового водонагревателя была норма 14 кубометров на одного человека в месяц, стало – 10,5 кубометра.

Кроме того, сейчас субсидия будет назначаться недееспособному лицу по заявлению опекуна. Также урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому была назначена субсидия.

Еще правительство урегулировало механизм распределения расчетов за жилищно-коммунальные услуги в многоэтажных домах с различными типами счетчиков.

«Мы навели порядок в системе расчетов для тех случаев, когда многоэтажный дом имеет узел учета тепла, а в самом доме все или часть квартир оборудованы квартирными счетчиками. В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не вовремя предоставлял показатели поставщику услуг ЖКХ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома. Теперь в случае несвоевременного предоставления показателей квартирных счетчиков, повреждения пломб - плата потребителю за потребление тепловой энергии, горячей и холодной воды будет начисляться по нормативам потребления. Ранее такого механизма у поставщика услуг не было. Поэтому дисциплинированным по уплате ЖКУ потребителям не придется «платить за соседа», - сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

По его словам, такой порядок будет действовать до вступления в силу закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который отрегулирует подобные ситуации.

Перечисленные нововведения правительства соответствуют обязательству перед главным кредитором Украины – Международным валютным фондом - навести порядок с учетом потребления тепла и воды, что даст возможность перейти на полную монетизацию субсидий, а также сократить объем бюджетных средств на погашение оплаты коммуналки.

Ситуация в отрасли сложилась тупиковая – объем выделенных государством жилищных субсидий растет: на сегодня предоставлено на 19% больше средств, чем в аналогичный период 2016 года – более 3 млрд грн для обеспечения оплаты ЖКУ практически 80% населения (в странах ЕС лишь 5% населения получают такую госпомощь). Но при этом задолженность украинцев за ЖКУ уже перевалила за 25 млрд грн. Выросла и задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ перед «Нафтогазом» – более 24,2 млрд грн (долг только за первое полугодие 2017 года уже составил 7,8 млрд грн).

Непростая ситуация и с монетизацией субсидий, которая призвана стать стимулом для экономии потребления энергоносителей, что, в свою очередь, сократит выплаты государства на субсидии. Монетизация должна стартовать в октябре и будет представлять собой лишь монетизацию суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая затронет около 1,5 млн украинских семей, в основном, в сельской местности. Как пояснили в правительстве, полная монетизации может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

Эксперты считают изменения правительством правил предоставления субсидий верным шагом, но советуют Кабмину учесть ряд аспектов, которые до сих пор не были взяты на вооружение – они позволят сократить количество выделяемых из бюджета средств на оплату ЖКУ, а также ускорят процесс перехода к действенной экономии потребления энергоресурсов.

Главное – учет и диалог с хозяином

Населению следует знать, что сейчас субсидию получают слишком много людей, причем большая часть совершенно неоправданно. Количество субсидиантов нужно сокращать, к чему и сводятся нововведения правительства, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Количество субсидиантов логично сокращать, так как саму систему предоставления субсидий вводили второпях и сделали ее крайне доступной. В результате, люди «с двумя почками» до сих пор получают субсидии», - отметил эксперт.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук подчеркивает, что правительство верно пытается сократить количество бюджетных средств, которые выделяются на субсидии, правда, делается это «в свинячий голос» и малоэффективно. По его мнению, нужна более жесткая, но при этом последовательная политика.

«Я поклонник более жесткой политики, но последовательной. И, главное, что должны быть созданы предпосылки – учет и хозяин. Основная задача – заставить людей задуматься об энергосбережении. Нужно сделать жестко - если у вас нет счетчиков на воду и газ, то у вас и субсидий быть не может. Если вы живете в многоквартирном доме и не создали объединение совладельцев, то есть, нет ответственного за энергосбережение, то никаких субсидий на тепло и воду вы не должны получать. Нынешняя система предоставления субсидий не создает стимулов к энергосбережению. Нет стимулов для экономии, все пока покрывает государство», - сказал Кушнирук.

Как отмечают эксперты, достичь экономии и госсредств, и энергоресурсов можно только при наличии учета их потребления, а также ответственного за жилище.

«Такой принцип отношений построили, к примеру, в странах Балтии в начале 90-х годов. В Украине это не происходит более четверти столетия. Правительство до сих пор не создало инструментарии, каким образом люди должны стремиться к энергосбережению. Чиновникам не выгодно вводить такие правила, потому что они могут «подзаработать» на происходящем вместе с поставщиками тепла и воды, через ЖЭКи получать огромные «дивиденды», завышая тарифы, получая взятки от поставщиков услуг», - подчеркнул Кушнирук.

С первым озвученным экспертами принципом – учетом потребления тепла и воды, все может решиться в ближайшее время. Верховная Рада уже приняла законы «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», а также «О коммерческом учете коммунальных услуг». Согласно этим документам, до первого октября 2018 года во всех жилых домах должны установить счетчики на тепло и воду. Такую обязанность возложили на поставщиков. А, согласно закону «О коммерческом учете природного газа», газовые компании должны оборудовать счетчиками все домохозяйства до 1 января 2018 года.

Вот только, как говорят эксперты, сначала нужно было принять эти законы, а только потом проводить реформу в системе оплаты коммуналки. Теперь все зависит от государства – необходимо в определенные законами сроки выполнить озвученные нормы.

Что касается еще одного европейского порядка: государство – хозяин, то тут тоже все не просто. Кабинет министров рассчитывает, что к концу 2017 года в управлении объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будет лишь до 29% общей площади (об этом говорится в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года).

Вице-премьер Геннадий Зубко сообщал, что к 1 июля в Украине действуют более 27 тысяч ОСМД - около 20% от общего количества многоквартирных домов. Всего же в нашей стране насчитывается 170 тысяч многоквартирных домов общей площадью около 431 млн кв м. При этом, площадь многоквартирного жилфонда, обслуживаемого коммунальными предприятиями, составляет 43%, частными предприятиями – всего 16,5%.

Вот и выходит, что все зависит только от нас самих – хотим стать энергоэффективными, платить меньше за тепло и воду, то должны следовать европейским принципам – экономить, и не в одиночку, а сообща. Иначе ничего не получится. А государство должно перестроить свою политику – идти не с опозданием, а на опережение.

Нана Черная