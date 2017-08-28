Доллар дешевеет, евро дорожает: Нацбанк изменил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2551.5762 (28 августа – 2554.5580)

100 EUR – 3042.7546 (28 августа – 3014.1230)

10 RUR – 4.3582 (28 августа – 4.3202)

В понедельник, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 25,49/25,51 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5158 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 370 сделок на сумму 184,98 млн долл.