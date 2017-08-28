Украина до конца года должна выплатить по валютным долгам $2 миллиарда

Украине до конца 2017 года предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам 2 млрд долл., сообщили в Национальном банке Украины.

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«До конца года предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долл. по внешним долгам», - сказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, добавив, что еще около 0,73 млрд долл. составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 млрд долл. США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 млрд долл. на конец 2017 года и 27,1 млрд долл. на конец 2018 года.