Ликвидацию "Старокиевского банка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и годом ранее, продлил процедуру ликвидации "Старокиевского банка" еще на 1 год - до 17 сентября 2018 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Любови Пантиной.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" 17 июня 2014 года на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным. Фонд начал процедуру ликвидации банка 17 сентября 2014 года.

"Старокиевский банк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основными владельцами банка являлись компании "СВМ Лтд" (21,75%), "Компрайс" (20,85%), "Комтех" (24,13%), "СК МД-Гарант" (21,07%). СМИ ассоциировали финучреждение с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко, которые управляли банком и его акциями.