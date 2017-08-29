Банку Тигипко передадут часть активов и обязательств банка "Новый"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал соглашения о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного банка "Новый" на общую сумму около 156 миллионов гривень в пользу принимающего банка - "ТАСкомбанка".

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Как сообщила пресс-служба фонда, условия подписанных соглашений предполагают передачу всех прав и обязанностей должника перед кредиторами первой-восьмой и частично девятой очередей, в том числе по возврату вкладчикам денежных средств и уплате процентов по счетам и вкладам.

При этом фонд отметил, что подписание договоров о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного банка "Новый" восстанавливает все условия договоров вкладчиков с этим банком по переданным обязательствам, включая срок и валюту вкладов, процентную ставку.

Фонд отметил, что вкладчики банка "Новый" могут обратиться для идентификации и проверки данных о выплатах в учреждения "ТАСкомбанка", в то время как кредиторам, обязательства перед которыми не переданы в пользу "ТАСкомбанка", следует заявить о своих требованиях в фонд по стандартной процедуре.

Также фонд передал "ТАСкомбанку" права требования по части кредитов банка "Новый" юридическим лицам вместе с правами по договорам обеспечения этих кредитов.

Фонд напомнил, что "ТАСкомбанк" стал победителем открытого конкурса по участию в выведении с рынка банка "Новый".

Также сообщается, что в ходе временной администрации вкладчики банка "Новый" получили за счет фонда около 1 миллион гривень возмещения при общей сумме выплат в размере 3,14 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 13 июля 2017 года признал неплатежеспособным банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) было госпредприятие конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк "Новый" работал на рынке Украины с 1992 года и на 1 апреля занимал по объему активов 58-е место среди 90 работающих банков.

"ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и по состоянию на 1 апреля по объему активов занимал 19 место среди 88 работающих банков. Ключевым владельцем банка является Сергей Тигипко.

Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николай Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

В декабре 2016 года принадлежащая Тигипко группа "ТАС" закрыла сделку по покупке "Универсал Банка" у международной финансовой группы Eurobank (Греция).

В конце июня 2017 года Фонд гарантирования подписал договор о передаче в пользу "ТАСкомбанка" части активов и обязательств неплатежеспособного "Диамантбанка".