Сегодня НБУ хочет купить на аукционе до $100 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 29 августа, объявил о проведении аукциона по покупке валюты объемом до 100 миллиона долларов США.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:00.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, к 11:30 установился на уровне 25,4338 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, накануне доллар упал до 4-месячного минимума к иене после запуска северокорейской ракеты в сторону Японии, что подогрело геополитическую напряжённость и разрушительного урагана "Харви" в Техасе.