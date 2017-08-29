Сегодня НБУ хочет купить на аукционе до $100 миллионов
12:04, 29 августа 2017Финансы
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Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, к 11:30 установился на уровне 25,4338 гривни/доллар.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины сегодня, 29 августа, объявил о проведении аукциона по покупке валюты объемом до 100 миллиона долларов США.
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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:00.
Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, к 11:30 установился на уровне 25,4338 гривни/доллар.
Как сообщал УНИАН, накануне доллар упал до 4-месячного минимума к иене после запуска северокорейской ракеты в сторону Японии, что подогрело геополитическую напряжённость и разрушительного урагана "Харви" в Техасе.
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