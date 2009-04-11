Снижению инфляции способствовали административные меры

Основными факторами, способствующими затуханию инфляционных процессов в Украине, стали административные мероприятия, существенно ограничивающие возможности для возобновления экономического роста и в перспективе провоцирующие депрессию в экономике.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, «и в феврале, и в марте в условиях активно сжимающейся экономики основными способами борьбы с инфляцией стали монетарные действия со стороны НБУ и административное ограничение роста тарифов в ЖКХ». Кроме того, добавил О.МОРКВА, эти два фактора были усилены снижением покупательской способности населения и падением платежеспособного спроса со стороны реальной экономики при дефиците ликвидности в стране.

Как считает О.МОРКВА, «несмотря на определенную позитивную динамику со снижением инфляции в Украине, пока действительно слишком рано говорить о какой-либо экономической стабилизации в стране».

Cправка УНИАН. Согласно данным Госкомстата, инфляция в марте по отношению к февралю 2009 года составила 1,4%, с начала года – 5,9%.

Вместе с тем рост цен производителей в марте по отношению к февралю составил 1,1%, с начала года – 3,1%.

В феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.