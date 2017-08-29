Осовременивание пенсий: на сколько "разбогатеют" украинцы

Почти 20% украинцев, которые находятся на заслуженном отдыхе получат прибавку более 1000 гривен, сообщает Сегодня.uа.

"Первый шаг пенсионной реформы запланировано на октябрь этого года. 5,6 миллиона пенсий пересчитают по обновленной формуле", - говорится в сообщении.

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Показатель средней за 3 года зарплаты увеличат до 3764 гривни. При этом 8,2 миллиона пенсионеров на данный момент получают пенсию из расчета "устаревшей" средней по стране зарплаты в 1197 гривень. Во-вторых, каждый отработанный год будет стоить не 1,35% от заработка, как сейчас, а лишь 1%.

Сейчас украинец, который вышел на пенсию 2007 года и получал зарплату вдвое выше средней 30 лет, может претендовать на пенсию примерно в 1875 гривень. После "осовременивания" этот самый пенсионер будет получать 2258 гривень.

Насколько "разбогатеют" украинцы на пенсии:

• до 50 гривень – 8,6% (483 тысяч пенсионеров)

• от 50 до 100 гривень – 6,3% (356 тысяч пенсионеров)

• от 100 до 200 гривень – 8,3% (468 тысяч пенсионеров)

• от 200 до 300 гривень – 8,1% (457 тысяч пенсионеров)

• от 300 до 400 гривень – 7,6% (427 тысяч пенсионеров)

• от 400 до 500 гривень – 5,8% (323 тысячи пенсионеров)

• от 500 до 600 гривень – 6% (327 тысяч пенсионеров)

• от 600 до 700 гривень – 6,4% (360 тысяч пенсионеров)

• от 700 до 800 гривень – 8,2% (460 тысяч пенсионеров)

• от 800 до 900 гривень – 6,2% (347 тысяч пенсионеров)

• от 900 до 1000 гривень – 8,7% (487 тысяч пенсионеров)

• от 1000 гривень – 19,7% (1,1 миллиона пенсионеров)

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада украины 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу.

В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, на сумму от 200 до 1000 гривень.