На межбанке доллар дешевеет, евро дорожает

Во вторник, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,43/25,45 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеОсенью курс гривни ожидается около 24,5 - 26,5 за доллар – эксперт

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,66/30,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4357 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 142 сделки на сумму 79,82 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 25,49/25,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.