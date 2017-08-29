НБУ запасается валютой: купил у банков $32 миллиона
13:58, 29 августа 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 25,4545 гривни за доллар.
Сегодня регулятор купил у банков $32 миллиона / фото НБУ
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 29 августа, купил у банков 32,2 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,4545 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38,5 миллиона долларов.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,43/25,45 гривни/доллар.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 12:00 установился на уровне 25,4357 гривни/доллар.
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