НБУ запасается валютой: купил у банков $32 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 29 августа, купил у банков 32,2 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,4545 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38,5 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,43/25,45 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 12:00 установился на уровне 25,4357 гривни/доллар.