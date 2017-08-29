Участники рынка назвали наиболее вероятного кандидата на пост главы Нацбанка

Продолжение: Порошенко наконец-то нашел замену Гонтаревой

Пост главы Национального банка Украины вместо подавшей в отставку Валерии Гонтаревой, скорее всего, займет нынешний глава правления «Райффайзен банка Аваль» - крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом – Владимир Лавренчук.

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Такое мнение высказали опрошенные УНИАН участники финансового рынка и эксперты, комментируя заявление представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко о намерениях главы государства до конца сентября внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы НБУ.

В частности, координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак назвал возможным кандидатом на пост главы НБУ, помимо Владимира Лавренчука, главу совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека. «Обоих считаю прекрасными специалистами, достойными гражданами и сильными личностями. Буду поддерживать каждого из них на этой должности», - сказал он.

Еще один участник финансового рынка на правах анонимности сообщил, что вторым кандидатом, скорее всего, является Яков Смолий, который в настоящее время исполняет обязанности главы НБУ, вполне успешно справляясь с этой задачей, и также имеет обширный банковский опыт.

В свою очередь аналитик Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что участники рынка ожидают назначения на пост главы НБУ именно Владимира Лавренчука. «Ждем Лавренчука. И надеемся, что второй кандидат - это не серьезно», - сказал он.

Международный экономист Тимоти Эш, специализирующийся на развивающихся странах Европы, Ближнего Востока и Африки, написал в своем Тwitter, что отсрочка назначения нового главы НБУ до сентября была предсказуемой, учитывая занятость Лавренчука до этого времени, в то время как новая задержка - до 5 октября - вызывает вопросы. «И два претендента. Почему два, когда Лавренчук, казалось бы, это попадание в десятку?» - недоумевает эксперт.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак на запрос УНИАН не стал называть имен конкретных кандидатов и сообщил, что в профильном комитете этот вопрос пока не обсуждался. «Обсуждение в комитете по процедуре будет только после официального представления кандидата президентом, которое, судя по всему, будет в течение сентября», - пояснил депутат.

Информация в СМИ о готовности Владимира Лавренчука возглавить НБУ, «когда придет время», появлялась ранее, однако официально факт переговоров об этом не подтверждали ни сам Лавренчук, ни пресс-служба «Райффайзен Банка Аваль».

Лавренчук работает в банковской сфере свыше 30 лет, в том числе возглавляет правление «Райффайзен Банка Аваль» с 2005 года. Банкир входит в состав правления Европейской Бизнес Ассоциации, является членом Доверительного совета Национального университета «Киево-Могилянская академия» и неоднократно был признан лучшим из руководителей финансового сектора.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, подавшая президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ регулятором руководит первый замглавы Яков Смолий. Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой.

Вчера, 28 августа, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность главы Национального банка, выбрав из двух рассматриваемых им кандидатов - независимых и удаленных от политического влияния банкиров.