В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии после реформы

Максимальная пенсия после принятия закона о пенсионной реформе останется на уровне 10740 грн, сообщил на пресс-конференции заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

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«Максимальная пенсия на сегодняшний день составляет 10740 грн. Начиная с 2011 года нет ни одной пенсии, которая превысила эту цифру. Есть пенсии и выше, но они были назначены до этого (2011 года - УНИАН), но смотря у кого», - сказал Шамбир.

Шамбир отметил, что данную сумму не стоит сравнивать с пожизненным обеспечением судей, так как выплачиваются эти с средства не из Пенсионного фонда Украины, а из госбюджета.

Замминистра отметил, что после внедрения реформы сумма максимальной пенсии не изменится и добавил, что минимальная пенсия будет равняться прожиточному минимуму (сейчас прожиточный минимум составляет 1624 грн - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.