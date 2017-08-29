Официальный курс гривни: доллар дешевеет, евро дорожает

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2544.0576 (29 августа – 2551.5762)

100 EUR – 3065.0806 (29 августа – 3042.7546)

10 RUR – 4.3464 (29 августа – 4.3582)

Во вторник, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,44/25,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,60/30,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4406 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 370,10 млн долл.