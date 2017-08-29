НБУ разрешил банкам выдавать гривневые кредиты под залог валюты
Нацбанк напомнил, что до сих пор такие операции банкам были запрещены, и отметил, что подобный шаг будет способствовать оживлению банковского кредитования.
Национальный банк Украины разрешил украинским банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов.
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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №82, вступающее в силу с 30 августа.
Нацбанк напомнил, что до сих пор такие операции банкам были запрещены, и отметил, что подобный шаг будет способствовать оживлению банковского кредитования.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.
По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона «О валюте», однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.