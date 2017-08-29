Поступления в Пенсионный фонд от единого соцвзноса превысили план почти на 13 миллиардов

Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн, сообщила на пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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«С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями», - сообщила Ковпашко.

Она добавила, что к таким результатам привело, в первую очередь, увеличение фонда оплаты труда, а именно – повышение минимальной заработной платы, увеличение процента перераспределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда Украины, а также те мероприятия, которые дают результат по легализации занятости и легализации заработной платы.

Директор департамента ПФУ также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 млн пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн, и ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает более 22 млрд грн пенсионерам.

Ковпашко сказала, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений – это часть от ЕСВ (85,6%).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.