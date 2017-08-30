Реальная зарплата в Украине за год выросла на 17%

Реальная заработная плата в Украине в июле по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 0,5%, а относительно июля 2016 года увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 7339 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).

По сравнению с июнем размер заработной платы уменьшился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (до июля 2016 года) увеличился на 36,6%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили более чем в 2 раза - до 3200 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 мая 2017 года установлен на уровне 1684 грн.

Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2017 года по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 7,6% - до 7360 грн.

По сравнению с июнем 2016 года, рост средней зарплаты в июне 2017 года составил 37,9%, что в натуральном эквиваленте составляет 2789 грн.

Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года по сравнению с маем увеличилась на 5,8% - до 5337 грн, а относительно июня 2016 года - на 18,9%.