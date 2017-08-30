Проект госбюджета-2018 будет внесен в парламент 15 сентября - Гройсман

Кабинет министров Украины 15 сентября внесет в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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«Мы 15 сентября, как это предусмотрено законодательством, внесем в парламент проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год», - сказал Гройсман.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что проект госбюджета Украины на 2018 год формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.