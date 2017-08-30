Гройсман напомнил депутатам о пенсионной реформе – ждет принятия в сентябре

Кабинет министров Украины рассчитывает на утверждение в Верховной Раде разработанной правительством пенсионной реформы в сентябре.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Мы рассчитываем, что эта реформа будет принята уже в сентябре месяце украинским парламентом», - сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что повышение пенсий украинцам возможно уже с 1 октября, и у правительства есть для этого финансовые возможности.

Глава правительства отметил, что реформа позволит провести перерасчет пенсий для 5,620 млн украинцев и индексацию еще для 4 млн граждан, но при этом оставляет неизменным пенсионный возраст и отменяет 15% налог для работающих пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которого правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий в пользу 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

Проведение пенсионной реформы является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором Международным валютным фондом.