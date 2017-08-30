Пенсионная реформа позволит пересмотреть пенсии для военных - премьер

Принятие пенсионной реформы позволит начать пересмотр пенсионного обеспечения для военнослужащих, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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"Принятие общей пенсионной реформы откроет возможность для разработки нового законодательства по обеспечению пенсий военнослужащим. Политически, технологически это решение уже принято. Мы это обсуждали с президентом. Это абсолютно четкий наш приоритет", - сказал глава правительства.

Ранее Гройсман заявил, что правительство рассчитывает на утверждение в Верховной Раде пенсионной реформы в сентябре.

По его словам, реформа позволит провести перерасчет пенсий для 5,620 миллиона украинцев и индексацию еще для 4 миллионов граждан, но при этом оставляет неизменным пенсионный возраст и отменяет 15% налог для работающих пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, проведение которой является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором Международным валютным фондом.