Гройсман ожидает осенью принятия в Раде до 50 законопроектов, которые улучшат жизнь украинцев

Кабинет министров Украины ожидает этой осенью утверждения в Верховной Раде порядка 50 законопроектов для улучшения жизни украинцев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Читайте такжеПроект госбюджета-2018 будет внесен в парламент 15 сентября - Гройсман

«Есть порядка 50 законопроектов, которые возможно утвердить в парламенте уже этой осенью, которые значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторону», - сказал глава правительства.

По его словам, Кабмин определил пять приоритетных пакетов законопроектов, которые сегодня есть в парламенте и по которым нужны решения.

«Это пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности», - отметил Гройсман.

По словам премьера, эти документы полностью готовы к утверждению в первом и втором чтениях, и могут быть приняты уже осенью, что позволит улучшить бизнес-климат в стране и обеспечить дальнейший рост экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с Международным валютным фондом Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года. Однако пенсионная реформа была принята парламентом в первом чтении лишь в середине июля, а земельную реформу Верховная Рада так и не рассмотрела до закрытия сессии.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард достигли договоренности об исключении земельной реформы из перечня обязательных условий для выделения следующего транша. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложил выделение очередного транша, запланированного на июль, из-за неготовности парламента принять земельную реформу.

По словам премьера, земельная реформа, предусматривающая возможность покупки до 200 га земли для граждан Украины и до 1000 га земли для фермерских хозяйств, готова на 99%, но нуждается в разработке финансовых инструментов поддержки фермерства и согласовании с заинтересованными сторонами. В правительстве ожидают получения четвертого транша осенью.