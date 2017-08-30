Гривня немного подешевела на межбанке

В среду, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,58/25,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,57/30,59 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,5801 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 356 сделок на сумму 198,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,44/25,47 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,60/30,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 грн/рубль.