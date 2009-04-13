Открытие межбанка: доллар снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок - 8,0065/8,0450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2380/0,2405 грн.

В Европе сегодня продолжают праздновать Католическую Пасху, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3174/76 (пятница - 1,3130/32).

В пятницу Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,8000.