Фискальная служба отчиталась об уплате налогов: показатели выросли на треть

Налогоплательщики за январь-июль 2017 года перечислили в сводный бюджет Украины 92,4 миллиарда гривень налога на доходы физических лиц, что на 34,6%, или на 23,7 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, в том числе в июле уплачено налога на доходы физических лиц на 14,7 миллиарда гривень, или на 30,3%, больше показателя за июль прошлого года.

По информации ГФС, уплата военного сбора за этот период составила 8,2 миллиарда гривень, что на 31,6%, или почти на 2 миллиарда гривень, больше прошлогоднего показателя. В том числе в июле госбюджет получил более 1,3 миллиарда гривень военного сбора, или на 30,1% больше показателя за июль 2016 года.

Также сообщатся, что уплата единого социального взноса за январь-июль составила 99,4 миллиарда гривень, что на 26,2 миллиарда гривень больше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3 200 гривень, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.