Bloomberg: Россия готовит экстренные кредиты, чтобы справиться с кризисом банка "Открытие"

Центральный банк России принял меры, чтобы справиться с медленно разворачивающимся банковским кризисом. Он предложил поддержку другим кредиторам, объявив о поглощении крупнейшего учреждения.

Об этом пишут Джейк Рудницкий и Анна Бараулина в статье "Россия готовит экстренные кредиты, чтобы справиться с кризисом банка "Открытие", опубликованной на сайте Bloomberg.

Банк "Открытие", еще месяц назад крупнейший частный кредитор России, стал первым банком, который будет поглощен фондом, созданным для того, чтобы центральный банк мог осуществлять спасение без частных инвесторов. В то время как экстренное финансирование предназначено для успокоения рынка, проблемы "Открытия" свидетельствуют о том, что банковская система России по-прежнему страдает от рецессии, которая закончилась в конце прошлого года.

Для Кремля, сохранить доверие к банковской системе – основной приоритет перед президентскими выборами в марте 2018 года, когда, как ожидается, Владимир Путин будет баллотироваться на четвертый срок, заявив о зарождающемся восстановлении экономики страны. Спасение станет испытанием для нового механизма спасения, разработанного регулятором. Предположительно, он поможет избежать предыдущих ненужных расходов на часто напрасные попытки восстановления банков.

"Хорошо для инвесторов, но, вероятно, плохо для системы", - сказал по телефону Дмитрий Баринов, менеджер в Union Investment Privatfonds во Франкфурте. "Они предотвратили эффект Лемана в российской банковской системе и создали менталитет, слишком большой для провала. Скольким еще банкам в России с такими же проблемами скоро понадобится спасение?"

В течение последних трех лет банку "Открытие" удалось попасть в верхние ряды российских банков, даже когда сектор переживал рецессию и рост безнадежных кредитов. Банк поглотил других кредиторов, а также пенсионный фонд и страховщика, став настолько большим, что регулятор объявил его одним из десяти "системно важных" банков страны – слишком большим для краха, - и предоставил миллиарды средств поддержки.

В июне банк "Открытие" столкнулся с огромным оттоком депозитов, который ускорился после неожиданного понижения рейтинга, что побудило клиентов отозвать эквивалент около 7,4 млрд. долл. США в июле, и вызвало опасения по поводу заражения.

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Отток побудил Вадима Беляева, крупнейшего акционера банка, вернуться в качестве главного исполнительного директора холдинговой компании банка и попытаться успокоить инвесторов. Гамбит не удался, и теперь регулятор получит, по меньшей мере, 75% акций в восьмом по величине банке страны. Это дополнение к более чем 60% активов сектора, которые в настоящее время находятся в руках государственных кредиторов.

"Сильные показатели баланса правительства и центрального банка означают, что проблемы вряд ли станут системными", - сказал в комментарии аналитик Capital Economics Уильям Джексон.

Регулятор сказал, что "Открытие" продолжит отвечать по своим обязательствам и обслуживать клиентов, он готов списать субординированный долг банка или конвертировать его в акции, если коэффициент достаточности капитала банка не будет ниже разрешенного минимального уровня. Долг "Открытия" составляет около 1,2 млрд. долларов, заявили в среду "Атон".

Субординированные облигации "Открытия", со сроком выплаты в апреле 2019 года, подскочили на 30 центов за доллар до 75 центов во вторник. В среду они немного изменились. Доходность долларового долга банка со сроком погашения в апреле 2018 года снизилась с 35,5 процентных пунктов до 14,96 процентов во вторник.

Стратегические ошибки

Проблемы "Октрытия" связаны со стратегическими ошибками, в том числе приобретением крупнейшей страховой компании в России "Росгосстрах", и ее неспособностью эффективно очистить национальный банк "Траст", по данным ЦБ. Первый заместитель главы ЦБ Дмитрий Тулин уверен, что проблемы не распространятся в отрасли. По его словам, регулятор предложит экстренные краткосрочные кредиты по рыночным ставкам.

"Мы создали этот механизм не для того, чтобы допустить крах", - сказал Тулин во вторник на пресс-конференции. "Мы не ожидаем каких-либо потрясений в банковском секторе в обозримом будущем".

По словам Вячеслава Путиловского, аналитика Expert RA, хотя центральный банк не уточнил о какой сумме пойдет речь во время спасения, это обойдется дорого. Самым дорогим в России на сегодняшний день было спасение Банка Москвы в 2011 году, которое стоило 395 миллиардов рублей.

"Но если не предоставить поддержку такому крупному банку, это обойдется еще дороже", - сказал Путиловский по телефону.