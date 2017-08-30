Минэкономразвития запустило систему автоматического контроля тендеров на Prozorro

Министерство экономического развития и торговли запустило новый мониторинговый инструмент – систему риск-индикаторов, которая позволяет автоматически определять потенциальные нарушения в закупках через электронную систему Prozorro до того, как они произошли.

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Об этом сообщил на презентации проекта заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы получили действительно научный продукт, над которым работало много людей, как в Украине, так и за ее границами… это набор риск-индикаторов, которые могут срабатывать на тот или иной тендер", - сказал Нефедов, добавив, что срабатывание одного индикатора, возможно, не свидетельствует о необходимости вмешательства правоохранительных органов, однако вызывают серьезные подозрения тендеры, по которым одновременно срабатывают 8 риск-индикаторов.

"Мы хотим в автоматическом режиме отсечь аукционы, к которым есть вопросы, мы хотим не только демонстрировать их на онлайн-ресурсе, но чтобы на них реагировали правоохранительные органы. Что для этого сделано? В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который расширяет права Государственной аудиторской службы в этом направлении, где прямо прописано использование риск-индикаторов. Это и есть тот инструмент выявления потенциальных проблем, которые мы будем направлять в Государственную аудиторскую службу, а после этого - и в правоохранительные органы. Это значительно эффективней, чем в ручном режиме смотреть за десятками тысяч тендеров", - сказал Нефедов.

Присутствовавший на пресс-конференции директор программы инновационных проектов Transparency International Украина Виктор Нестуля отметил, что система сегодня запускается в пилотном режиме и будет тестироваться в течение нескольких месяцев.

Нестуля отметил, что программа будет развиваться в сторону увеличения количества риск-индикаторов и их комбинаций, тогда как сейчас она имеет 16 индикаторов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Минэкономразвития запустило рейтинг заказчиков системы Prozorro, который позволяет анализировать и повышать эффективность закупок организациями, работающих в одной сфере.

Количество государственных закупок в электронной системе Prozorro с момента вступления в силу нормы о ее обязательном применении для всех надпороговых закупок 1 августа 2016 года выросло в 5,5 раза - до 991,5 тысячи, а сумма торгов выросла почти в 10 раз - до 725 миллиардов гривень.

Минэкономразвития планирует в 2017 году достичь экономии бюджетных средств благодаря использованию системы электронных госзакупок Prozorro в 50 миллиардов гривень.