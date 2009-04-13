Межбанк к 12:00: доллар - 8,01/8,04, евро не торгуется

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0065/8,0450, к 12:00 сузился спрэд 8,0150/8,0400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе продолжают праздновать Католическую Пасху, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только на следующий день).

Рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2401. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 33,4570 (-0,1030).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3174/76, а к 12:00 поднялись 1,3210/12.