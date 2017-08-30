Moody's повысило рейтинги шести украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги шести украинских банков следом за недавним повышением суверенного рейтинга Украины.

Читайте такжеMoody's оценило влияние украинских санкций на российские банки

Как отмечается на сайте Moody's, в том числе до уровня "Caa2" с положительным прогнозом повышен рейтинг национализированного "ПриватБанка", государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Рейтинг "Райффайзен Банка Аваль" повышен до уровня "Caa1" с положительным прогнозом, банка "Пивденный" - до "Caa3" с положительным прогнозом, "Проминвестбанка" - до "Caa2" со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за продолжительное время выдало положительный прогноз для нашего государства.