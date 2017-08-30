Нацбанк укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2557,9541 (30 августа – 2544,0576)

100 EUR – 3048,0581 (30 августа – 3065,0806)

10 RUR – 4,3554 (30 августа – 4,3464)

Читайте такжеЭксперты прогнозируют снижение курса гривни до конца года

Как сообщал УНИАН, 30 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 25,58/25,60 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,47/30,49 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,43/0,44 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5795 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 556 сделок на сумму 348,10 миллиона долларов.