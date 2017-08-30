Moody's дал прогноз по росту экономики Украины в 2017-2018 годах

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует сдержанный годовой рост ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2,5% в среднем.

Читайте такжеЭкономика Украины в первом полугодии выросла на 2,5%

Как сообщается на сайте агентства, сочетание улучшения экономических условий и снижения процентных ставок поможет стимулировать кредитный спрос и улучшить возможности погашения долгов существующих заемщиков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за продолжительное время выдало положительный прогноз для нашего государства.