Moody's дал прогноз по росту экономики Украины в 2017-2018 годах
18:47, 30 августа 2017Финансы
47 0
Рейтинговое агентство прогнозирует годовой рост ВВП Украины в 2017-2018 годах в среднем на 2,5%.
Иллюстрация REUTERS
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует сдержанный годовой рост ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2,5% в среднем.
Читайте такжеЭкономика Украины в первом полугодии выросла на 2,5%
Как сообщается на сайте агентства, сочетание улучшения экономических условий и снижения процентных ставок поможет стимулировать кредитный спрос и улучшить возможности погашения долгов существующих заемщиков.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за продолжительное время выдало положительный прогноз для нашего государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter