ПР предлагает увеличить размер прожиточного минимума до 830 грн.

Партия регионов предлагает увеличить размер прожиточного минимума до 830 грн. до конца года.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Партии регионов анализе причин кризиса и путях его преодоления.

“Утвержденный в бюджете размер прожиточного минимума на одного человека уже в феврале 2009 года был на 235 грн. меньше реального (рассчитанного исходя из фактической инфляции и набора товаров и услуг), для детей до 6 лет – на 148 грн., для детей от 6 до 18 лет – на 199 грн., для трудоспособных лиц – на 274 грн., для лиц, утративших трудоспособность, – на 122 грн. Поэтому необходимо увеличить размер прожиточного минимума с учетом реального уровня индекса потребительских цен, уточненного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и с учетом компенсации занижения размера прожиточного минимума в Законе “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” по сравнению с его фактическим уровнем”, - говорится в документе.

По мнению “регионалов”, увеличенный размер прожиточного минимума на конец года должен составить для одного человека в расчете на месяц – не менее 830 грн., для лиц, утративших трудоспособность - не менее 674 грн., для детей в возрасте до 6 лет - не менее 764 грн., для детей в возрасте от 6 до 18 лет - не менее 977 грн., для трудоспособных лиц – не менее 900 грн.

“Соответственно, необходимо увеличить пенсии, государственные помощи, социальные выплаты, которые рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума. Пропорционально необходимо увеличить уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи в соответствии с Законом Украины “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, - предлагает Партия регионов, поскольку, по ее мнению, в 2009 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи в соответствии с Законом “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” не увеличен по сравнению с 2008 годом даже на уровень инфляции.

В то же время Партия регионов считает, что размер минимальной зарплаты должен увеличиться не ниже, чем до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц. При этом “регионалы” считают, что правительство установило дискриминационную норму по отношению к работникам бюджетной сферы. “В частности, должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки “заморожен” на уровне 545 грн. (уровень октября 2008 года). В результате такой бездеятельности и безответственности правительства ежемесячно каждый пенсионер недополучает 100-150 грн., а каждый работник бюджетной сферы – 300-350 грн., что негативно влияет на покупательскую способность рядовых граждан и в конечном итоге приводит к еще большему обнищанию населения”, - говорится в документе.

Партия регионов предлагает увеличить размер минимальной зарплаты из утвержденных в бюджете на конец года 669 грн. до размера не менее, чем 900 грн. “Одновременно необходимо отменить норму, которой занижается минимальная заработная плата работников бюджетной сферы”, - считают в Партии регионов.