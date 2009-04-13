"Минусовое" сальдо внешней торговли в январе-феврале - 708,3 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2009 года составило 708,3 млн. долл. против 2 млрд. 758,5 млн. долл. в январе-феврале 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. против января-февраля 2008 года экспорт товаров уменьшился на 38,6% – до 5 млрд. 132,1 млн. долл., импорт – на 47,5%, до 5 млрд. 840,4 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в январе-феврале 2008 года – 0,75).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 181 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-февралем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 0,6% до 8,7%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,6% до 4,7%, изделий из черных металлов – с 5% до 5,6%, электрических машин – с 4,5% до 4,7%, семян и плодов масличных растений – с 0,6% до 3,1%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 34,8% до 29,1%, удобрений – с 2,8% до 2,5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4,2% до 2,3%, продуктов неорганической химии – с 2,9% до 1,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 2,2% до 1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 29,9% до 37,3%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,8% до 2,1%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 3,5%, бумаги и картона – 1,9% до 2,4%, руды, шлаков и золы – с 1,4% до 2,2%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,7% до 7%, механических машин – с 9,8% до 7%, электрических машин - 4,5% до 3,7%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,7% до 3,2%, черных металлов – с 3,7% до 1,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против, соответственно, 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.