Налоговая намерена контролировать интернет-продажи

Налоговики намерены внедрить контроль в сфере интернет-торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Ориентировочный оборот украинской интернет-торговли, по мнению аналитиков, в этом году достигнет 1 млрд. долл. Но на сегодня этот сегмент отечественного бизнеса фактически не контролируется.

«Контроль за обращением наличных средств вне банковских операций – приоритетная задача для контролирующих органов Украины, поскольку уровень теневой экономики уже становится опасным для отечественной экономики», - отмечается в сообщении.

Налоговики привели данные рейтингов сайта Bigmir.net, согласно которым только в начале текущего года в Украине числилось 3168 интернет-магазинов, что приблизительно в 3-6 раз больше, чем несколько лет назад. Вместе с тем, по неофициальной информации, количество виртуальных торговых мест составляет порядка 10 тыс., отмечают в ГНАУ.

«И сегодня интернет-продажи стали конкурентоспособным соперником традиционному «оффлайновому» бизнесу», - сказано в сообщении