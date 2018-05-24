Заемщики и коллекторы - пока 1:0

Похоже, украинские банки решили с удвоенной силой бороться с накопившейся проблемной задолженностью. Так, на прошлой неделе Национальный банк в ответ на запросы банков разослал (письмо НБУ от 6 апреля 2009 года № 18-311/1519-5687) разъяснения относительно получения услуг от третьих лиц (коллекторов) в части возвращения просроченной задолженности по кредитам.

Банковская тайна - это...

Прочитав документ, приходишь к выводу, что в вопросе использования банками услуг коллекторских компаний при работе с проблемной задолженностью клиентов НБУ стал на сторону последних.

В своем письме НБУ, ссылаясь на нормы Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, подтвердил право банков привлекать к взиманию проблемной задолженности коллекторские компании. В тоже время, он акцентировал внимание банков на том, что при сотрудничестве с коллекторами они должны быть особо аккуратными при работе с информацией, которая содержит банковскую тайну. В соответствии с законодательством Украины, частные лица и организации, которые при выполнении своих функций или предоставлении услуг банку непосредственно или опосредованно получили информацию, содержащую банковскую тайну, обязаны не разглашать ее и не использовать в свою пользу или в интересах третьих лиц. Коллекторская компания, которая осуществляет свою деятельность, в том числе, на основании Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, получив от банка информацию, содержащую банковскую тайну, должна четко следовать этому правилу.

Перечень информации, которая считается банковской тайной, указывается в ст. 60 Закона «О банках и банковской деятельности». Согласно статье, банковской тайной является информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту.

Как отметил партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Вадим Садовой, банковской тайной, в частности, можно считать данные о банковских счетах клиентов, в т.ч. корреспондентские счета банков в НБУ; операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им соглашения; данные о финансово-экономическом состоянии клиентов; информацию об организационно-правовой структуре юридического лица-клиента, о его руководстве и направлениях деятельности; ведомости относительно коммерческой деятельности клиента или коммерческой тайны, любого проекта, изобретения, образцов продукции и другую коммерческую информацию; информацию относительно отчетности по отдельным банкам, за исключением той, которая подлежит публикации.

В свою очередь, партнер, адвокат адвокатской фирмы «Васько и Назарчук» Вадим Васько подчеркнул, что в некоторых случаях разглашение того факта, что лицо является клиентом конкретного банка, уже является банковской тайной и может причинить клиенту значительный вред.

Как видим, понятие «банковская тайна» достаточно широкое и, если постараться, то под него можно подогнать практически любую информацию о клиенте банка.

Если же банк все-таки решил передать данные о заемщике, содержащие банковскую тайну, в коллекторскую компанию, считая, что это не навредит клиенту, то тут стоит обратить внимание на следующее. В данном случае такая информацию может передаваться коллектору только при согласии владельца информации, которым является сам заемщик.

Юрист юридической фирмы Magisters Ярослав Олейник отмечает, что в разъяснении Нацбанка четко прослеживается линия - НБУ считает возможным раскрытие банками такой информации при организации сотрудничества с коллекторами исключительно при наличии письменного разрешения собственника информации, то есть, клиента банка.

«Разглашение банковской тайны преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием согласно статьям 231 и 232 Уголовного кодекса Украины. Разрешение клиента банку на раскрытие информации о нем является исключительно диспозитивным решением клиента, которое не может быть истребовано банком в принудительном порядке» - согласился с коллегой В.Васько.

Как отмечает Я.Олейник, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, может раскрываться банками в установленном законами порядке: на письменный запрос или с письменного разрешения владельца такой информации; на письменное требование уполномоченного органа государственной власти (суд, органы прокуратуры, СБУ, МВД, АМКУ, ГНАУ, НБУ и др.); на письменный запрос органов нотариата, в случае ведения ими следственных дел; на письменный запрос другого банка.

В целом, юристы сходятся во мнении, что при отсутствии достаточных оснований банки не имеют права требовать от клиента предоставления согласия на раскрытие банковской тайны. Но при этом клиент не должен уклоняться от предоставления банку соответствующего согласия без существенных на то оснований.

Если произошел случай несанкционированного раскрытия информации, содержащей банковскую тайну, то клиент может: обратиться в соответствующий банк и НБУ с жалобой на произведенные действия; обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки факта нарушения законодательства и возбуждении уголовного дела при наличии состава преступления; обратиться в суд за защитой своих прав/интересов.

Как себя защитить?..

Если к Вам уже постучался коллектор, то переговоры с ним юристы рекомендуют вести в письменном виде и не советуют впускать коллекторов в дом. Перед началом переговоров обязательно нужно потребовать копию договора коллекторской компании с банком. В договоре должно быть указано, что банк поручил коллектору сделать и какую информацию о клиенте он предоставил. Если информация содержит банковскую тайну, которую клиент не разрешал банку разглашать третьим лицам, клиент, согласно ст. 1076 Гражданского кодекса Украины, имеет право требовать от банка возмещение нанесенных убытков и морального ущерба.

«Если банк привлек коллекторов, и они начали собирать информацию о должнике – звонить, приходить к нему, расспрашивать родственников должника – это является нарушением ст. 32 Конституции Украины, которая запрещает сбор, сохранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия», - подчеркнул В.Садовой.

Стоит отметить, что если речь идет о недобросовестном заемщике и нарушении прав банка, то в данном случае банк имеет право требовать от клиента предоставления согласия на раскрытие информации о нем.

Я.Олейник подчеркивает, что в случае не получения банком согласия клиента на раскрытие информации, содержащей банковскую тайну, банк имеет право обратиться в суд с заявлением о раскрытии такой информации.

Для того, чтобы не тратить деньги на судебные разбирательства, юристы рекомендуют банкам при подписании договоров с клиентами тщательно контролировать и предусматривать определенные исключения для получения и разглашения банковской тайны о клиенте перед третьими лицами. Уже сегодня большинство кредитных договоров предусматривают возможность раскрытия банковской тайны третьим лицам при наступлении определенных условий. Если эти условия наступят, защититься от коллекторов должник не сможет, поскольку он, подписав договор, дал банку разрешение на раскрытие конфиденциальной информации.

Подчеркнем, что на сегодня на законодательном уровне деятельность коллекторских компаний не урегулирована. Также открытым остается вопрос отнесения коллекторской деятельности к специальному виду финансовых услуг, осуществление которых имеет определенные особенности, в зависимости от того, что предусмотрено в договорах между банком и так называемой коллекторской компанией.

В конце марта текущего года рабочая группа при Министерстве юстиции Украины завершила разработку проекта закона «О внесении изменений в ст. 9 Закона «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности», регулирующего работу коллекторских компаний. Согласно законопроекту, лицензированию будет подлежать деятельность, направленная на побуждение совершения должником действий по добровольному погашению задолженности в пользу кредитора (коллекторская деятельность). Планируется, что органом лицензирования коллекторов станет Минюст, кроме того, будет создан государственный реестр коллекторских компаний, отсутствие в котором поставит «помощника» вне закона.

Коллекторам запретят «вмешательство в личную жизнь должника и любые формы унижения, давления, запугивания или преследования», а условием для работы станет наличие высшего юридического, экономического или технического образования. Не смогут стать коллекторами лицам моложе 18 лет: ранее судимые, лишенные права работать в коллекторской компании, признанные судом ограниченно трудоспособными или нетрудоспособными, хронически психически больные.

Также, согласно законопроекту, коллекторы получат право связываться с должником только с помощью телефонной, почтовой или электронной связи.

Когда примут данный проект закона, не известно. Пока, судя по многочисленным письмам коммерческих банков в НБУ с просьбой разъяснить, как же все-таки им работать с коллекторами, да и самого разъяснения НБУ, суть которого сводиться к тому, что, мол, работайте если сможете, можно сделать вывод, что ни комбанки, ни НБУ коллекторам не доверяют…

Алексей Толстой (УНИАН)