ПР: контроль Счетной палаты и КРУ за госинвестпроектами надо усилить

Партия регионов предлагает усилить полномочия Счетной палаты и Главного контрольно-ревизионного управления по контролю за государственными инвестиционными проектами.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Партии регионов анализе причин кризиса и путях его преодоления.

Свое предложение Партия регионов объясняет ограниченностью ресурсов бюджета в 2009 году и необходимостью экономии бюджетных средств, а также усиление контроля за целевым использованием государственных средств.

Партия регионов также предлагает расширить применение государственных гарантий на получение кредитов вместе с выработкой четких критериев предоставления таких гарантий и внедрением эффективного контроля за использованием средств, предоставленных под государственные гарантии.

В то же время, по мнению “регионалов”, необходимо усилить требования к получателям финансирования, кредитов или гарантий из государственного бюджета. “Бюджетные средства должны получать только те, кто реально использует их для общественных нужд или вместе с государством принимает участие в финансировании определенных проектов. Немедленно и жестко наказывать нарушения условий финансирования из государственного бюджета. Ни одна копейка налогоплательщиков не должна быть разворована”, - подчеркивает Партия регионов.

Кроме того, по мнению “регионалов”, реформирование государственных закупок должно стать одним из основных механизмов повышения эффективности расходов бюджетных средств.

“Для обеспечения быстрого и прозрачного использования государственных средств в инвестиционных проектах необходимо принять Закон “О государственных закупках”, который базируется на лучших мировых стандартах. Закупка за государственные средства товаров (работ, услуг) отечественного производства должна осуществляться по упрощенному порядку. Это же касается закупки предприятиями, у которых государство имеет долю в уставном фонде”, - объясняется в документе.

Партия регионов также считает, что малый и средний бизнес должны получить доступ к госзакупкам товаров и услуг и госзаказов путем отмены нормы об обязательном тендерном обеспечении для участия в госзакупках, что является значительным барьером для доступа малого бизнеса к процессу госзакупок.