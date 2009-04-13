ПР предлагает пересмотреть механизм использования Стабфонда

Партия регионов предлагает пересмотреть механизм наполнения и использования Стабилизационного фонда.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Партии регионов анализе причин кризиса и путях его преодоления.

“С целью установления четкого и прозрачного механизма использования средств Стабилизационного фонда необходимо срочно принять разработанный Партией регионов законопроект “Об использовании Стабилизационного фонда”. Предложенные нормы закрепляют алгоритм принятия решения, в которое должны вовлекаться как представители исполнительной власти, так и представители парламента (включая оппозицию) и регионов (Ассоциации городов Украины). Расходы, не присущие для целей создания Стабфонда, должны финансироваться за счет других бюджетных источников”, - говорится в документе.