Профицит платежного баланса Украины вырос в 1,5 раза

Платежный баланс Украины в январе-июле 2017 года сведен с профицитом на уровне 764 млн долл., что в 1,5 раз выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 517 млн долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в июле платежный баланс сведен с дефицитом на уровне 285 млн долл. против 110 млн долл. профицита годом ранее.

Согласно данным НБУ, дефицит счета текущих операций составил 594 млн долл. в июле и 2,160 млрд долл. – в январе-июле 2017 года.

Чистые поступления по финансовому счету составили 302 млн долл. в июле и 2,917 млрд долл. – в январе-июле.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.