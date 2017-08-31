Основатель Zara стал самым богатым человеком мира по версии Forbes, обогнав Гейтса

Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex (включает бренды Zara, Massimo Dutti и другие), занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Сейчас он богаче Билла Гейтса — традиционного лидера рейтинга — на $200 млн.

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Как пишет Forbes, Ортега занимал первую строчку списка трижды, однако никогда не задерживался на первом месте дольше суток. Акции компании миллиардера 29 августа подорожали на 1%, и к концу дня вторника он всего на $100 млн отставал от основателя Microsoft. В среду ему удалось его обойти. В настоящее время состояние 81-летнего уроженца Испании оценивается в $85 млрд.

За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность, а Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В прошлом месяце состояние основателя интернет-ретейлера сократилось на $4 млрд.

Ортега стал самым богатым человеком в мире впервые в октябре 2015 года, однако уступил это место Гейтсу менее чем через 24 часа. В ноябре 2016 года он вновь вернулся на первую строчку, однако затем вновь уступил создателю Microsoft.