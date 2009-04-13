Нужна консолидированная позиция власти по возобновлению работы МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что сегодня украинская власть должна зафиксировать консолидированную позицию относительно скорейшего возобновления работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, анонсируя сегодняшнее совещание в Секретариате Президента.

По ее словам, Президент убежден, что Украина должна выполнить все условия крупнейшего мирового финансового учреждения.

«ЮЩЕНКО подчеркивает, что как Президент будет убеждать парламент принять все необходимые антикризисные законы. Он считает, что единственным путем к экономическому спасению государства является проведение экономических реформ», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в 13.30 Президент будет председательствовать на совещании с участием представителей правительства, руководства Национального банка Украины, председателя Верховной Рады, членов фракции Партии регионов, представителей МВФ и Всемирного банка.

На совещание приглашены председатель ВР Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ, директор Всемирного банка по Украине Мартин РАЙЗЕР, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.