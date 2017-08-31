Временную администрацию в банке "Гефест" продлили на месяц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки временной администрации в банке "Гефест" на 1 месяц – до 1 октября включительно.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, на этот же период продлеваются полномочия временного администратора банка Виктории Степанец.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 2 августа признал банк "Гефест" неплатежеспособным за невыполнение требований регулятора по докапитализации до 200 миллионов гривень к 11 июля 2017 года.

По данным НБУ, на 1 апреля банк занимал 90-е место среди 90 работающих банков по объему активов, а владельцем финучреждения был гражданин Украины Игорь Кутицкий.