Дефицит внешней торговли Украины вырос на 20%

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июле 2017 года сведен с дефицитом на уровне 3,187 миллиарда долларов, что на 20,2% выше дефицита за январь-июль 2016 года на уровне 2,652 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 31,2% - до 4,259 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 1,8 раза – до 1,072 миллиарда долларов.

По данным НБУ, в июле дефицит внешней торговли составил 900 миллионов долларов, в том числе дефицит торговли товарами – 1,082 миллиарда долларов, профицит торговли услугами – 182 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов.